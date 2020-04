Dieses Sportmärchen endet im Big Apple

Der 23-jährige Tiroler Sandro Platzgummer wird Football-Profi bei den New York Giants.

Es ist der Traum von Millionen jungen Amerikanern: Ein Profivertrag in der Football-Liga NFL. Für den 23-jährigen Tiroler Sandro Platzgummer geht der Traum in Erfüllung, er erhält einen Vertrag bei den New York Giants. "Für mich war das auch ein Kindheitstraum", sagt Platzgummer im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten", "aber keiner, der sich sehr real angefühlt hat." Und der dieser Tage dennoch wahr geworden ist - ein Sportmärchen 2020 sozusagen.

Der Weg zu diesem Kontrakt war lang und führte über das internationale Spielerprogramm der NFL. "Im letzten Herbst wurde ich mit 55 anderen Spielern zu einem Sichtungsprogramm in Deutschland eingeladen", erzählt er. Da dürfte er Eindruck gemacht haben, denn nur neun Spieler kamen in die nächste Stufe. "Das war dann ein Trainingslager in Florida von Jänner bis Mitte März." Am Ende blieben vier Spieler über, darunter der junge Tiroler Amateurspieler von den Swarco Raiders, der bis jetzt in Innsbruck Medizin studiert hat. Es folgte das bange Warten, welches Team ihn auswählen würde - und es wurden die New York Giants. "Das ist natürlich noch einmal eine Besonderheit, dass es gleich New York wurde." Damit heißt die Heimspielstätte ab sofort MetLife-Stadium statt Tivoli - die 1,6 Milliarden Dollar teure Arena der Giants fasst 82.000 Besucher. Bisher spielte er vor 3000 Fans, "bei Schlagerspielen waren auch schon einmal 5000 da". Und seit Wochenbeginn gelten auch neue Regeln: Für dieses Interview mussten die SN bei der NFL schriftlich um Bewilligung anfragen, da er bereits Kadermitglied ist.

Der Traum wurde dank seiner Sprintqualitäten wahr, denn Platzgummer ist nebenbei noch Leichtathlet. "Mit meinem Tempo habe ich mir sicher in Europa einen Namen gemacht", sagt er selbstbewusst, dem hat er auch die Einladung ins Programm zu verdanken. Allerdings spielt Platzgummer eine ganz sensible Position im American Football: Er ist Runningback, der Mann hinter dem Spielmacher (Quarterback). Hier kommt es auf Schnelligkeit, Spielwitz und ein enormes Bewegungstalent, um den Tacklings auszuweichen, an. Hier ist die Konkurrenz um ein Leiberl mit am größten, da es diese Position nur ein Mal gibt. "Die Konkurrenz in einem NFL-Team ist überall extrem groß, aber natürlich haben es die schweren Bröckerl immer etwas leichter, ins Team zu kommen, denn davon braucht man mehr."

Wann das Abenteuer New York und NFL beginnt, steht wegen der Coronapandemie noch nicht exakt fest. Im August sind die ersten Testspiele geplant, Ligastart ist im September. Zuvor muss er als einer von 90 Profis um einen Platz im 55-Mann-Kader kämpfen. Schafft er es nicht auf Anhieb, dann winkt ihm ein Platz im zehnköpfigen Trainingsteam. "Da haben wir Spieler aus dem Förderprogramm im ersten Jahr einen Sonderstatus." Einen, den er sich zuletzt wahrlich hart erkämpft hat.