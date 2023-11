Dimitrow gelingt in Paris Revanche an Medwedew für Wien-Out

Wien-Finalist Daniil Medwedew (Nr. 3) ist am Mittwoch beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris in Runde zwei ausgeschieden. Der Bulgare Grigor Dimitrow benötigte aber sieben Matchbälle, um sich mit 6:3,6:7(4),7:6(2) für das Wiener Achtelfinal-Out gegen den Russen zu revanchieren. Er trifft nun auf den Kasachen Alexander Bublik. Nicht vor 19.30 Uhr am Mittwoch spielt der Niederösterreicher Dominic Thiem gegen den dänischen Titelverteidiger Holger Rune (6) um das Achtelfinale.

BILD: SN/APA/AFP/JULIEN DE ROSA Grigor Dimitrow (r.) nahm an Daniil Medwedew erfolgreich Revanche

Der in der zweiten Pariser Qualifikationsrunde ausgeschiedene Sebastian Ofner hatte übrigens beim Zulosen der Lucky Loser Pech. Zwar war er der höchstgereihte der im Quali-Finish ausgeschiedenen Anwärter, doch wurde nach Regulativ für zwei im Hauptfeld freigewordene Plätze unter den Top 3 der Quali-Verlierer gelost. Da hatte Ofner das Nachsehen. Theoretisch war noch ein Nachrücken bis zum letzten Mittwoch-Match möglich, sollte einer der Gesetzten auf ein Antreten verzichten müssen.