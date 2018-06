Dirnberger fit für sein Heimturnier

Beim Elite-Serie-Finale hatte Jakob Dirnberger noch verletzt gefehlt, für die Austrian Squash Open hat er Organisator Aqeel Rehman aber zugesagt.

Die erste Woche der Austrian Squash Challenge im Europark hat Aqeel Rehman am Samstag souverän mit dem Gewinn der österreichischen Elite-Serie beendet. In die Austrian Open, die am Montag mit der Qualifikation begonnen haben, geht der Salzburger zwar als Titelverteidiger, in der Setzliste wird er allerdings nur auf Platz vier geführt. "Mein Ziel ist natürlich, hier zu gewinnen. Aber dafür brauche ich wieder eine Ausnahmeleistung", gesteht Rehman, der heute, Mittwoch

(18 Uhr), gegen einen Qualifikanten ins Turnier startet.

Bereits eine Stunde früher steht Jakob Dirnberger im Glascourt im Europark. Der gebürtige Halleiner hatte beim Elite-Serie-Finale noch verletzungsbedingt gefehlt, seinem Ex-Clubkollegen Rehman am Samstag aber seinen Start bei den Austrian Open zugesagt. Erwartungsgemäß ohne Chance waren die Salzburger in der Qualifikation. Christoph Ressel und Andreas Wiesner schieden ebenso in der ersten Runde ohne Satzgewinn aus wie der 14-jährige Philipp Hofbauer, der in Salzburg sein Debüt auf Profi-Ebene feiern durfte.

(SN)