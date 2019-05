Diskus-Ass Weißhaidinger laut Trainer Högler "stark wie nie"

Nach Platz drei beim Meeting in Stockholm am Donnerstag darf Diskuss-Ass Lukas Weißhaidinger schon früh für das Finale der Leichtathletik-Diamond-League am 6. September in Brüssel planen. Ein Top-Acht-Platz in der Gesamtwertung ist dem Oberösterreicher nicht mehr zu nehmen. "Ein Novum. Das hätte ich nicht für möglich gehalten", meinte Trainer Gregor Högler in einer Aussendung.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Österreichs Leichtathletik-Fans können sich freuen