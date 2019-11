Diskussion über WADA-Code abgeschlossen

Die Diskussion über die Endversion des neuen Welt-Anti-Doping-Codes ist auf der Welt-Anti-Doping-Konferenz am Mittwoch in Kattowitz abgeschlossen worden. Der überarbeitete WADA-Kodex muss am Donnerstag vom Gründungskomitee der WADA gebilligt werden. Der neue WADA-Code wird am 1. Jänner 2021 in Kraft treten.

SN/APA (AFP)/MARC BRAIBANT Der neue Code wird 2021 in Kraft treten