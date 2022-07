Diskuswerfer Rupert Rohrmoser startet in die EM

Der SSM-Schüler steigt bei den U18-Titelkämpfen in Jerusalem am Montag in die Qualifikation ein.

SN/gepa Rupert Rohrmoser.

Kugelstoßen, Hammer-, Speer- und Diskuswurf: Rupert Rohrmoser hat alle leichtathletischen Wurfdisziplinen drauf und im Herbst 2021 das Kunststück geschafft, in allen vieren Edelmetall bei der österreichischen U16-Meisterschaft zu holen. Gold gab es im Diskus- und im Speerwerfen. Bei der U18-Europameisterschaft in Jerusalem beschränkt er sich auf den Diskus. Am Montag, steigt die Qualifikation, am Dienstag folgt das Finale. "Dabei zu sein, ist für mich schon ein Riesenerfolg", sagt der 16-jährige Großarler (Bestweite mit dem 1,5-kg-Diskus: 56,96 Meter). Ein bestimmtes Ziel hat er sich deshalb nicht gesetzt. Entdeckt hat den Sohn sportbegeisterter Eltern ein Lehrer. Bei Union-Coach Ernst Grössinger trainiert er seit zweieinhalb Jahren zusammen mit einer "echt geilen Truppe", die jetzt die Daumen drückt. Rohrmoser vertritt den aufstrebenden Salzburger Leichtathletiknachwuchs Ende Juli noch einmal international, dann beim Europäischen Jugendolympiafestival in der Slowakei.