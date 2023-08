Diskuswerfer Weißhaidinger bei WM auf Platz sieben

Der einzige echte österreichische Anwärter auf eine WM-Medaille in Budapest kam im Finale am Montag nicht an die Besten heran. Mit 65,54 Metern wurde er Siebenter. Gold ging an den Schweden Daniel Ståhl (71,46 Meter).

BILD: SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Lukas Weißhaidinger.

Ein mitreißendes Finish brachte zunächst 70,02 Meter für den slowenischen titelverteidiger Kristjan Ceh, doch Ståhl konterte mit seinem letzten Versuch eindrucksvoll. Weißhaidinger konnte bei dieser Show nicht ganz mithalten. Der Olympiadritte von Tokio zeigte einen konstanten Wettkampf, doch für ganz vorne reichte es wenige Monate nach seinem Rekordwurf von 70,68 Metern nicht. Dominator Ceh fixierte seinen Sieg unter dem Jubel seiner zahlreichen Fans erst mit dem letzten Wurf. Bis dahin hatte (69,37 m). Bei seiner fünften WM stand Lukas Weißhaidinger in Budapest zum vierten Mal im Finale. 2019 in Doha durfte er sich sogar die Bronzemedaille umhängen lassen. Sein österreichischer Rekord steht seit dem heurigen Frühjahr bei 70,68 Metern. Bereits fix in der Tasche hat er sein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Die Oberösterreicherin Susanne Gogl-Walli bestritt am Montagabend ihr Semifinale über 400 Meter und wurde in ihrem Lauf in 51,50 Sekunden Siebente.