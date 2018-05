Diskuswerfer Weißhaidinger verbessert ÖLV-Rekord neuerlich

Leichtathlet Lukas Weißhaidinger befindet sich in bestechender Form. Mit dem neuen österreichischen Rekord von 68,98 m gewann der Olympia-Sechste am Sonntag beim 54. Internationalen Pfingstsportfest in Rehlingen (GER) den Diskuswurf. Der 26-jährige Weißhaidinger hatte erst am 15. April in Santa Cruz die von ihm gehaltene ÖLV-Bestmarke auf 68,21 geschraubt.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Lukas Weißhaidinger in Topform