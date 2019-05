Djokovic, A. Zverev, Osaka und S. Williams in 3. Paris-Runde

Die topgesetzten Novak Djokovic und Naomi Osaka haben am Donnerstag bei den Tennis-French-Open in Paris die dritte Einzelrunde erreicht. Der Serbe Djokovic besiegte den Schweizer Henri Laaksonen 6:1,6:4,6:3, die Japanerin Osaka in einem erwartet engen Match die Weißrussin Viktoria Asarenka 4:6,7:5,6.3.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Naomi Osaka hatte extrem hart zu kämpfen