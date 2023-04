Nach Rafael Nadal muss auch Novak Djokovic seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Madrid absagen. Der serbische Weltranglistenerste leidet unter Schmerzen am rechten Ellbogen. Nachdem er die US-Turniere in Indian Wells und Miami wegen seiner fehlenden Corona-Impfung verpasst hatte, ist Djokovic auf Sand noch nicht richtig auf Touren gekommen.

In Monte Carlo unterlag er im Achtelfinale dem Italiener Lorenzo Musetti, diese Woche in Banja Luka im Viertelfinale seinem Landsmann Dusan Lajovic. Nun bleibt ihm nicht mehr viel Zeit bis zum Start des Sand-Höhepunkts in Paris ab 28. Mai, wo Djokovic mit seinem 23. Grand-Slam-Titel alleiniger Rekordhalter werden will. Der 14-fache Roland-Garros-Champion Nadal ist für den Paris-Trip wegen einer anhaltenden Verletzung fraglich.