Djokovic feiert siebenten Wimbledon-Titel gegen Kyrgios

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat zum siebenten Mal in Wimbledon triumphiert und seinen insgesamt 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Der 35-jährige Serbe bezwang den ungesetzten Herausforderer Nick Kyrgios am Sonntag in einem emotionalen und hochklassigen Finale mit 4:6,6:3,6:4,7:6(3). Für Djokovic war es der vierte Titel beim Rasen-Klassiker in Serie.

SN/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON Djokovic erneut nicht zu schlagen