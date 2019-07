Djokovic nach erstem Satzverlust im Wimbledon-Achtelfinale

Titelverteidiger Novak Djokovic hat am Freitag in der 3. Runde des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon erstmals einen Satz abgeben müssen. Der Serbe zog aber gegen den Polen Hubert Hurkacz nach drei Stunden mit 7:5,6:7(5),6:1,6:4 noch sicher ins Achtelfinale ein. Dort trifft der vierfache Wimbledonsieger auf Felix Auger-Aliassime (CAN) oder Ugo Humbert (FRA).

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Erstmals einen Satz verloren, doch das Grinsen verging Djokovic nicht