Djokovic nach "Golden Career Masters" Co-Favorit für US Open

Novak Djokovic hat am Sonntag mit seinem ersten Titel beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati Geschichte geschrieben und sich in den engsten Favoritenkreis für die US Open gespielt. Der 31-jährige Serbe schaffte mit einem 6:4,6:4-Finalsieg über einen nicht in Bestform spielenden Roger Federer ein Novum: Als erster Spieler hat er alle neun Turniere der 1990 eingeführten ATP-1000er-Serie gewonnen.

SN/APA (AFP/GETTY)/MATTHEW STOCKMAN Djokovic gelang das "Golden Masters"