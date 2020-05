Djokovic plant "Adria-Tour" im Juni, auch Thiem dabei

Tennis-Star Novak Djokovic will eine eigene Turnierserie in den Balkanländern auf die Beine stellen. Die "Adria-Tour" soll vom 13. Juni bis 15. Juli in Serbien, Kroatien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina stattfinden, wie die PR-Abteilung des Serben vermeldete. Demnach haben auch der Niederösterreicher Dominic Thiem und der Bulgare Grigor Dimitrow bereits ihre Teilnahme zugesichert.

SN/APA (AFP)/KARIM SAHIB Djokovic plant Turnierserie

Die Einnahmen sollen für karitative Zwecke verwendet werden. Noch offen ist, ob allenfalls sogar vor Zuschauern gespielt werden kann. Auf der ATP-Tour werden bis mindestens Ende Juli wegen der Corona-Pandemie keine Turniere stattfinden. Quelle: Apa/Ag.