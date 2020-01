Djokovic, Tsitsipas, Osaka in der 3. Australian-Open-Runde

Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas (kampflos) und Naomi Osaka stehen allesamt in der dritten Runde der mit umgerechnet 44,01 Millionen Euro dotierten Australian Open in Melbourne. Als erster Top-Ten-Spieler musste sich am Mittwoch der als Nummer 8 gesetzte Italiener Matteo Berrettini verabschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Tennys Sandgren 6:7(7),4:6,6:2,6:2,5:7.

SN/APA (AFP)/DAVID GRAY Djokovic setzte sich gegen den Japaner Tatsuma Ito durch