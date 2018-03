Dominic Thiem in Weltrangliste weiter 6., im Race nur noch Zwölfter

Nach seiner Viertelfinal-Niederlage in Acapulco gegen den späteren Champion Juan Martin Del Potro ist Dominic Thiem weiter Sechster in der am Montag erschienenen Tennis-Weltrangliste. Im Race fiel der 24-jährige Niederösterreicher allerdings vom siebenten auf den zwölften Platz zurück. Del Potro, der Anderson überholte und nun Achter ist, sorgte für die einzige Änderung in den Top Ten.

SN/APA (AFP)/PEDRO PARDO Thiem fiel im Race um fünf Plätze zurück