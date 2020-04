Dominic Thiem "schwer enttäuscht" von Ex-Coach Bresnik

"Schwer enttäuscht" hat sich Dominic Thiem am Mittwoch nach den jüngsten Äußerungen seines Ex-Coachs Günter Bresnik gezeigt. "Es ist bedauerlich, dass sich Günter Bresnik aus welchen Gründen immer dazu hinreißen lässt, meine Familie und mich in der Öffentlichkeit schlecht zu machen, nachdem wir so viele Jahre erfolgreich miteinander gearbeitet haben", stellte Thiem fest.

SN/APA (AFP/Archiv)/MAURO PIMENTEL Thiem kann die €u§erungen Bresniks nicht verstehen