Dominic Thiems Erfolgslauf endet im ganz großen Triumph

"Lasst uns träumen", titelten Italiens Gazetten vor dem Halbfinale gegen Dominic Thiem. Eine ähnliche, weil historische Chance bietet sich nun für den Österreicher. Doch während ein Erfolg von Cecchinato über Thiem eine (weitere) Sensation gewesen wäre, sind die Rollen im Endspiel lang nicht so klar verteilt. Natürlich ist Thiem gegen Nadal Außenseiter. Aber wenn den "König von Paris" einer entthronen kann, dann Thiem. Er hat die Möglichkeiten dazu und nicht erst zuletzt in Madrid bewiesen, dass er ihn schlagen kann. Auch, wenn es für den 24-Jährigen das erste ganz große Endspiel ist. Erfahrung hin oder her, er ist dafür bereit. Wie er sich in den zwei Wochen sowohl auf als auch neben dem Platz präsentiert hat, das schürt die Hoffnung, dass Dominic Thiem am Sonntag heimische Sportgeschichte schreibt.

Das Finale zu erreichen war von Anfang an sein "logisches Ziel". Sollte er es verlieren, bleibt immer noch der größte Erfolg seiner Karriere stehen. Aber er hat auch vor dem Endspiel noch einmal betont, mehr zu wollen. Deshalb endet sein Erfolgslauf mit dem ganz großen Triumph.