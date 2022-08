Dominik Hödlmoser bei Rennrad-Premiere auf dem Stockerl

Das Salzburger Mountainbike-Talent überraschte beim Reinschnuppern ins Straßenradfahren auf dem Salzburgring.

Als Plainfelder, der dem MTB Club Koppl angehört, war ein Start auf dem Salzburgring naheliegend: Junioren-Mountainbiker Dominik Hödlmoser versuchte sich aus Neugier am Sonntag auf der Rennstrecke erstmals bei einem Straßnrennen und fuhr in der Klasse Männer 1 prompt auf den dritten Platz sowie auf den vierten Gesamtrang.

"Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt und wie ich mich im Rennen am besten verhalte", sagte der SSM-Schüler. "Die Unterschiede zu einem Cross-Country-Rennen sind in allen Bereichen schon gravierend. Es war sehr stressig für mich im Feld zu fahren, da ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Dazu und wie man den Sprint richtig fährt, kann ich noch viel lernen." Der Schnitt über die 63-Kilometer-Renndistanz lag bei mehr als 44 km/h.

Schon am Vormittag konnte Hödlmoser mit seinen beiden Mountainbike-Kollegen Alexander Hammerle und Christoph Holzer das Mannschaftszeitfahren über drei Runden am Salzburgring gewinnen.