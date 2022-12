Dominik Hödlmoser feierte Doppelsieg im Cyclocross

Auch bei winterlichen Verhältnissen ist Radtalent Dominik Hödlmoser aus Plainfeld erfolgreich.

Im Austria Cyclocross Cup gewann der Mountainbiker die Rennen in Bad Ischl und Gunskirchen. Aufgrund der winterlichen Verhältnisse war bei den beiden Cup-Rennen vor allem auch eine gute Fahrtechnik gefragt. Das kam dem Mountainbiker Hödlmoser entgegen. So konnte er sich bei den Anstiegen einen guten Vorsprung heraus fahren und diesen in den schwierigen und rutschigen Abfahrten sogar noch ausbauen.

Beeindruckend waren vor allem auch die Rundenzeiten des Nachwuchsathleten der Juniorenkategorie, da diese auch in der Elite-Klasse für eine Top-Platzierung am Podest gereicht hätten.

"Ich fühlte mich bei beiden Rennen sehr wohl am Crossbike und konnte meine Pace von Anfang bis zum Ende konstant durchhalten", erkärte Hödlmoser. "Nun ist erstmal Wintertraining angesagt. Mitte Jänner steigt aber mit der Österreichischen Meisterschaft im Cyclocross schon ein erstes Highlight der neuen Saison. Ich hoffe, dass meine Leistung bis dahin ähnlich gut bleibt."