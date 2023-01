Dominik Hödlmoser holt österreichischen Junioren-Meistertitel

Bei den österreichischen Meisterschaften im Cyclocross in Langenzersdorf radelte Dominik Hödlmoser aus Plainfeld zum Junioren-Titel.

Strömender Regen machte die selektive Strecke bei dem Rennen am Sonntag zusätzlich schwierig. Hödlmoser (Union MTB Club Koppl) ging das Rennen taktisch klug an und forcierte das Tempo erst ab der Halbzeit. Die Konkurrenten konnten nicht mehr folgen, im Ziel hatte er einen Vorsprung von knapp einer Minute: "Das ist mein erster österreichischer Meistertitel, das ist schon etwas Besonderes. Nachdem ich die letzten Wochen krank war, wusste ich überhaupt nicht, was mich beim Rennen erwarten würde. Das macht es noch spezieller."

Die Cyclocross-Saison ist nun vorbei, schon Anfang März beginnt die internationale Mountainbikesaison, in der Hödlmoser in seinem zweiten Juniorenjahr auf einige Topplatzierungen hofft.