Dominik Hödlmoser wird Straßen-Radprofi bei Welser Team

Einen großen Karriereschritt macht Radtalent Dominik Hödlmoser. Der Plainfelder wechselt vom Mountainbike aufs Straßenrad. Am Wochenende ging es aber noch ins Gelände.

Dominik Hödlmoser in Bad Ischl.

Platz drei und damit sein erstes Elitepodium konnte Dominik Hödlmoser beim Cyclocross am Samstag in Bad Ischl einfahren. Schwierige Bedingungen mit viel Neuschnee kamen dem gelernten Mountainbiker entgegen. Tags darauf kam er in Gunskirchen nach Reifenschaden und Schuhproblemen auf Platz zwölf.

2024 wird der 18-jährige SSM-Schüler einen wichtigen Karriereschritt machen. Er unterzeichnete dieser Tage einen Vertrag als Jungprofi beim Team Felbermayer Simplon (künftig: Felt) Wels als Straßenfahrer.

"Der Radsport ist meine große Leidenschaft. Der Wechsel vom Mountainbike auf die Straße ist eine große Veränderung, der ich mit voller Begeisterung entgegensehe", sagte Hödlmoser.