Dopingfall der 15-jährigen Kamila: "Bei uns ist das unvorstellbar"

Salzburgs Eiskunstlauf-Präsidentin Carmen Kiefer spricht über den Doping-Skandal in Peking und was sich in Zukunft ändern muss. Das Duo Kiefer/Ziegler nimmt bei der WM Abschied vom Eis.

SN/gepa pictures/ johannes friedl Das Eiskunstlaufpaar Severin Kiefer und Miriam Ziegler feiern bei der WM in Montpellier ihren Abschied.