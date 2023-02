Doppelführung für Kombinierer Rehrl und Lamparter

Die Nordischen Kombinierer Franz-Josef Rehrl und Johannes Lamparter haben im Großschanzenspringen des zweiten Weltcupbewerbs in Oberstdorf eine ÖSV-Doppelführung herausgeholt. Rehrl nimmt nach einem überragenden 143-m-Flug umgerechnet 57 Sekunden Vorsprung auf Samstag-Sieger Lamparter mit in den 10-km-Langlauf (14.45 Uhr). Fünf Sekunden hinter dem Weltmeister und Weltcupspitzenreiter aus Tirol geht der Deutsche Julian Schmid in die Loipe.

SN/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand Rehrl flog im ersten Teilbewerb allen davon

Einige Sekunden nach Schmid starten der Norweger Jens Luraas Oftebro und der fünfplatzierte Salzburger Mario Seidl. Mit Stefan Rettenegger (7.) und Martin Fritz (8.) schafften es noch zwei weitere Österreicher im Springen ins Spitzenfeld. Wegen eines Infekts neuerlich nicht angetreten war der deutsche Olympiasieger Vinzenz Geiger. Der norwegische Weltcuptitelverteidiger Jarl Magnus Riiber ist im Allgäu ebenfalls nicht dabei. Gewinnt Lamparter am Schauplatz seines WM-Triumphes von 2021 erneut, würde er mit sieben Saisonsiegen eine neue ÖSV-Rekordmarke aufstellen. Sechs in einem Winter hat bis dato nur Felix Gottwald 2000/01 und 2001/02 geschafft.