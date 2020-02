Doppelpack mit 17: Hat Barcelona mit Ansu Fati den Messi-Erben gefunden?

Der FC Barcelona bleibt Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf den Fersen. Die Katalanen gewannen am Sonntag zu Hause gegen Levante dank eines Doppelpacks von Jungstar Ansu Fati verdient mit 2:1 und liegen damit nach der 22. Runde weiter drei Zähler hinter dem Tabellenführer zurück. Real hatte bereits am Samstag das Madrid-Derby gegen Atletico mit 1:0 für sich entschieden.

Der 17-jährige Fati avancierte dank seinem Doppelschlag in der 30. und 32. Minute zum jüngsten Zweifach-Torschützen in der La-Liga-Geschichte. Zwischen diesen beiden Toren lagen genau 103 Sekunden. Fati empfiehlt sich damit als möglicher Erbe von Großmeister Lionel Messi (32), der dem in Guinea-Bissau (Westafrika) geborenen Jungstar beide Treffer aufgelegt hatte. Fati, mittlerweile auch spanischer Staatsbürger und U21-Teamstürmer seiner neuen Heimat, hält nun bei vier Saisontoren. Nach dem 5:0 im Cup-Achtelfinale gegen Leganes war es das zweite Erfolgserlebnis für den Titelverteidiger, der zuvor in der Liga bei Valencia 0:2 unterlegen war, innerhalb kurzer Zeit. Levante gelang durch Ruben Rochina (92.) in der Nachspielzeit immerhin Ergebniskosmetik. Quelle: APA