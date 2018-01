Dornbirn feierte wichtigen Sieg im Kampf um Pick-Round-Platz

Der Dornbirner EC hat am Freitag im Kampf um die Teilnahme an der Pick Round der Erste Bank Eishockey-Liga einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Vorarlberger gewannen in der 43. und vorletzten Grunddurchgangsrunde auswärts gegen den KAC mit 2:0 und liegen damit als neuer Siebenter nur noch einen Punkt hinter dem Sechsten Medvescak Zagreb, der sich bei Fehervar mit 3:2 im Penaltyschießen durchsetzte.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JFK Heißer Kampf in der EBEL