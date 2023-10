Double-Double von Jakob Pöltl bei Raptors-Niederlage

Jakob Pöltl hat am Montag (Ortszeit) sein erstes Double-Double in der neuen Saison der National Basketball Association (NBA) verzeichnet, aber die Toronto Raptors mussten zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Feld. Die Kanadier unterlagen den Portland Trail Blazers 91:99. Der heimische NBA-Pionier verbuchte 14 Punkte und zehn Rebounds, weiters je einen Assist und Block in 28:27 Minuten Einsatzzeit.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Toronto verliert trotz Double-Double von Jakob Pöltl

"Ein knappes Spiel, in dem wir unsere Würfe nicht treffen konnten", kommentierte der Center aus Wien die dritte Pleite in Folge. Vor allem aus der Distanz klappte es bei den Raptors gar nicht. Lediglich vier von 29 Versuchen fanden ihr Ziel. 13 Mal hatte in dem Duell die Führung gewechselt, zehn Mal war es unentschieden gestanden. Bis zum 87:88 bei noch 3:25 Minuten Restspielzeit war die Partie völlig offen, dann fixierte Portland den ersten Saisonsieg. Jerami Grant erzielte 22 Punkte aufseiten der Gäste aus Oregon, Deandre Ayton holte 23 Rebounds und verzeichnete damit eine Karrierebestleistung in der NBA. Die Raptors wurden von Scottie Barnes und Pascal Siakam mit je 20 Zählern angeführt. Am Mittwoch sind die Milwaukee Bucks in Toronto zu Gast. Das Team aus Wisconsin reist mit einem 122:114 gegen Miami Heat im Gepäck an. Giannis Antetokounmpo mit 33 und Damian Lillard mit 25 Punkten zeichneten dafür hauptverantwortlich. Die Denver Nuggets bezwangen Utah Jazz 110:102 und gewannen damit auch ihr viertes Saisonspiel. Nikola Jokic schrieb beim Titelverteidiger mit 27 Zählern, elf Assists und zehn Rebounds zum zweiten Mal dreifach zweistellig an. Ein Triple-Double stand mit 35 Punkten und je zwölf Rebounds sowie Vorlagen auch für Luka Donicic beim 125:110 der Dallas Mavericks auswärts gegen die Memphis Grizzlies zu Buche. Stephen Curry führte die Golden State Warriors mit 42 Zählern zu einem 130:102 gegen die New Orleans Pelicans. NBA-Ergebnis vom Montag: Toronto Raptors (14 Punkte, 10 Rebounds in 28:27 Minuten von Jakob Pöltl) - Portland Trail Blazers 91:99.