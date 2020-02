Dovedan-Blitztreffer bei Nürnbergs 2:2 bei Heidenheim

Der 1. FC Nürnberg hat im Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga auch dank Nikola Dovedan ein 2:2 beim Vierten 1. FC Heidenheim erkämpft. Der 25-jährige Offensivspieler brachte die Gäste am Freitag schon in der ersten Minute in Führung. Es war sein drittes Saisontor, zwei davon hat er gegen seinen Ex-Club erzielt, für den er zwischen 2017 und 2019 gespielt hatte.

SN/APA (dpa)/Tom Weller Dovedan (li.) traf früh zum 0:1