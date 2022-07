Downhill: Eine Mama macht Vali Höll in Lenzerheide Konkurrenz

Vier Wochen nach dem verkorksten Heimrennen in Leogang will es Mountainbikerin Vali Höll beim Downhill-Weltcup in Lenzerheide (SUI) heute, Samstag, wieder besser machen. Am Asitz war die Saalbacherin zwei Mal gestürzt und am Ende nur auf Platz sechs gelandet. Die Strecke in der Schweiz liegt der Weltcupsiegerin: Hier feierte sie einen ihrer zwei Junioren-Weltmeistertitel, und im Vorjahr sammelte sie als Dritte wichtige Punkte auf dem Weg zum Gesamtsieg.

Auf dem Track - mit 1700 Meter Seehöhe am Start die höchstgelegene Strecke im ganzen Jahr - wurden heuer im oberen Streckenabschnitt einige anspruchsvolle Neuerungen eingebaut. Am besten damit zurecht kam in der Qualifikation am Freitag die Schweizer Lokalmatadorin Camille Balanche. Die Siegerin von Leogang legte die schnellste Zeit hin. Vali Höll legte einen Sturz ein und hatte als Sechste 13,6 Sekunden Rückstand.

Nur knapp hinter Höll landete Rachel Atherton. Die sechsfache Weltmeisterin aus Großbritannien kehrt nach zweijähriger Babypause auf die Strecke zurück. Die 35-Jährige will den Jungen zeigen, dass sie nichts von ihrer Klasse eingebüßt hat.