Dragovic freut sich über Spielpraxis bei Leicester

Aleksandar Dragovic hat bei Leicester City den Sprung in die Stammformation geschafft. Seit der Verletzung von Kapitän Wes Morgan am Neujahrstag ist der österreichische Fußball-Teamspieler in der Innenverteidigung der "Foxes" gesetzt, so auch am Samstag beim 2:0-Heimsieg über Watford. Fünf Einsätze absolvierte der Wiener im Jänner, dabei blieb Leicester jedes Mal ohne Gegentor.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Aleksandar Dragovic profitiert von Verletztung des Kapitäns