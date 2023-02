Es ist offiziell: Jakob Pöltl kehrt zu seinem ersten NBA-Team zurück und läuft für den Rest der Saison für die Toronto Raptors auf. Die Kanadier holten den Wiener kurz vor Ablauf der Trade-Deadline von den San Antonio Spurs.

Pöltl wurde 2016 von den Raptors an neunter Stelle gedraftet und spielte zwei Saisonen lang in Toronto, ehe er nach San Antonio geschickt wurde. Nach viereinhalb Jahren läuft der Center nun wieder in einem altbekannten Dress auf. Die Raptors, die ...