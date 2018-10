Drei Neymar-Tore bei 6:1 von PSG gegen Roter Stern

Mitfavorit Paris Saint-Germain ist nach einem souveränen Heimsieg in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League wieder auf Kurs. Frankreichs Serienmeister setzte sich gegen Salzburgs Quali-Bezwinger Roter Stern Belgrad auch dank dreier Tore von Superstar Neymar mit 6:1 durch. Schalke 04 feierte mit einem späten 1:0 bei Lok Moskau ein weiteres Erfolgserlebnis.

PSG machte die 2:3-Niederlage im Auftaktschlager bei Liverpool mit einem Schützenfest vergessen. Neymar brachte die Pariser mit einem frühen Doppelpack auf die Siegerstraße. Erst traf der Brasilianer per Freistoß (20.), dann nach Doppelpass mit Kylian Mbappe (22.). Mit einem weiteren Freistoß-Treffer setzte der 26-Jährige zudem den sehenswerten Schlusspunkt (81.).

Die weiteren PSG-Tore erzielten Edinson Cavani nach einem Ballgewinn im Strafraum (37.), Angel di Maria nach Außenrist-Flanke von Thomas Meunier (42.) und Mbappe nach Zuspiel des von Neymar eingesetzten Juan Bernat (70.). Der Ehrentreffer für Roter Stern gelang dem Deutschen Marko Marin (74.).

Schalke kam bei Russlands Meister lange nicht auf Touren, holte nach einem 1:1-Heimremis gegen den FC Porto aber auch in der Champions League den ersten Saisonsieg. Matchwinner war Weston McKennie per Kopf nach einem Corner (88.). ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller wurde beim deutschen Vizemeister in der 72. Minute eingewechselt. Landsmann Alessandro Schöpf, zuletzt beim ersten Liga-Saisonsieg gegen Mainz (1:0) Schalkes Goldtorschütze, fehlte wegen einer fiebrigen Erkrankung.

