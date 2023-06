Drei österreichische Kletterer haben sich am Freitag bei den European Games in Polen im Lead-Bewerb für das Finale qualifiziert: Mattea Pötzi erreichte wie auch Camille Pouget (FRA) in Tarnow das Top, Eva Maria Hammelmüller wurde Achte. Bei den Männern lieferte Mathias Posch ebenfalls eine "Top"-Leistung. Am Samstag (20.00 Uhr Männer, 21.00 Uhr Frauen) werden die Medaillen im Vorstieg vergeben.

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* Kostenlos anmelden *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.