Drei Salzburger für Team-Europameisterschaft nominiert

Die Besetzung für die Team-EM der Leichtathleten im Juni in Polen steht fest. Drei Aktive und ein Coach aus Salzburg werden mit von der Partie sein.

Chorzow (POL) ist von 20. bis 22. Juni Schauplatz der Team-Europameisterschaft der Leichtathleten. Der ÖLV hat die Nominierten am Mittwoch bekanntgegeben, unter ihnen befinden sich drei junge Salzburger. Laurenz Waldbauer im Speerwurf, Shanna Tureczek im Stabhochsprung und Inge Grünwald im Weitsprung werden bei den Wettkämpfen für Österreich an den Start gehen. Grünwald hat erst jüngst an der University of Texas in San Antonio ihren Bachelor in Global Affairs abgeschlossen. Auch Vize-Staatsmeister Waldbauer studiert in den USA. Im Betreuerteam mit dabei ist der Salzburger Landestrainer Richard Marschal.

Die in Rif trainierende Oberösterreicherin Jana Schnabel startet im Dreisprung. Mit Lukas Weißhaidinger (Diskus) und Victoria Hudson (Speer) stehen zwei bereits für die WM im August in Budapest qualifizierte Athleten im ÖLV-Kader, dazu Susanne Gogl-Walli, heuer Hallen-EM-Vierte über 400 Meter.

Österreich startet in der dritten Division, als stärkste Konkurrenten um den Aufstieg in die Division II werden Irland und Israel sein. Beide Nationen verzichteten - wie auch Österreich - Covid-bedingt auf eine Teilnahme im Olympiajahr 2021 in Bulgarien und wurden damit automatisch der Division III zugeteilt.

Die Team-EM steigt im Rahmen der European Games. Die dritte Auflage der Europaspiele (nach Baku 2015 und Minsk 2019) wird die bislang größte mit 7000 Aktiven in 29 Sportarten (davon 21 olympische und 8 nicht-olympische).