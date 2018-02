Dreifach-Erfolg der Niederländerinnen im Eisschnelllauf

Die niederländischen Eisschnellläuferinnen sind am Samstag in Gangneung mit einem Dreifach-Erfolg im Olympia-Auftaktbewerb über 3.000 m ihrer Favoritenstellung vollauf gerecht geworden. Gold holte aber überraschend Carlijn Achtereekte, die sich in 3:59,21 Minuten acht Hundertstel vor Ireen Wüst - Olympiasiegerin von 2006 und 2014 über diese Strecke - durchsetzte. Bronze ging an Antoinette de Jong.

SN/APA (AFP)/ROBERTO SCHMIDT Gold ging überraschend an Carlijn Achtereekte