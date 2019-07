Dressel und Smith stellten bei WM Weltrekorde auf

Zum Auftakt der Finalsession der Schwimm-Weltmeisterschaften in Gwangju am Freitag hat es gleich zwei Weltrekorde gegeben. Der US-Amerikaner Caeleb Dressel schlug über 100 m Delfin im Halbfinale nach 49,50 Sekunden an und verbesserte die seit 1. August 2009 geltende Marke seines Landsmannes Michael Phelps (49,82) deutlich.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS-XAVIER MARIT Schnellster "Delfin" aller Zeiten