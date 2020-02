Duell der Gegensätze in Super Bowl LIV

In Super Bowl LIV endet am Sonntag (0.30 Uhr in der Nacht auf Montag MEZ/live Puls 4 und DAZN) eine lange Durststrecke. Die San Francisco 49ers haben die wichtigste Trophäe im American Football seit 25 Jahren nicht mehr gewonnen, die Kansas City Chiefs gar seit 50 - und dennoch gehören beide zu den traditionsreichsten Clubs der National Football League (NFL).

SN/APA (Getty/Archiv)/JAMIE SQUIRE Die Chiefs werden leicht favorisiert