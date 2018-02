Duell der Topscorer bei Liverpool gegen Tottenham

Im Schlager der 26. Premier-League-Runde kommt es am Sonntag zum Duell der beiden Topscorer im englischen Fußball-Oberhaus. An der Anfield Road empfängt Liverpool mit dem 19-fachen Saison-Torschützen Mohamed Salah Tottenham mit Harry Kane, der im Moment dank 21 Treffern Goalgetter Nummer eins ist.

Das erste Saisonduell endete im vergangenen Oktober im Wembley-Stadion mit einem 4:1 für die "Spurs", wobei sowohl Kane als auch Salah trafen. Ein neuerlicher Sieg würde den aktuellen Fünften Tottenham am Tabellendritten Liverpool vorbei unter die Top-4 und damit auf einen Champions-League-Platz bringen.

Selbstvertrauen tankten die Londoner zuletzt am Mittwoch mit einem 2:0 über Manchester United. Doch auch Liverpool befindet sich in guter Form - in den jüngsten 16 Liga-Partien setzte es nur eine Niederlage, dem überlegenen Spitzenreiter Manchester City wurde die bisher einzige Saisonschlappe zugefügt.

Die "Citizens" treten bereits am Samstag auswärts gegen den Überraschungs-Siebenten Burnley an, der allerdings seit acht Meisterschafts-Partien nicht mehr gewonnen hat. Der 15 Punkte hinter City liegende Tabellenzweite ManUnited steht im Heimspiel gegen Huddersfield vor einem Pflichtsieg. Erst am Montag steigt für den zuletzt kriselnden Vierten Chelsea das Auswärtsspiel gegen Watford mit Sebastian Prödl.

Dessen ÖFB-Teamkollege Marko Arnautovic versäumt das Gastspiel von West Ham gegen Brighton (Markus Suttner) wegen einer Muskelverletzung. Dafür dürfte Aleksandar Dragovic gegen Swansea wieder in der Startformation von Leicester City stehen.

Vor dem Heimspiel gegen den Vorletzten drehte sich bei den "Foxes" alles um Riyad Mahrez. Der Algerier ist laut englischen Medienberichten in den Trainingsstreik getreten, weil Leicester mit überzogenen Ablöseforderungen einen Wechsel zu Manchester City verhindert hatte. Demnach hätte der Tabellenführer bis zu 60 Millionen Pfund (68,56 Mio. Euro) für Mahrez bezahlt, Leicester wollte jedoch 95 Mio. Pfund (108,55 Mio. Euro).

(Apa/Ag.)