Durant entschied sich gegen Warriors und für Nets

Basketball-Superstar Kevin Durant verlässt nach drei Jahren die Golden State Warriors und will seine NBA-Karriere bei den Brooklyn Nets fortsetzen. Der 30-jährige Small Forward gab seinen Wechsel nach New York am Sonntagabend (Ortszeit) bekannt. Durant wird demnach einen mit 164 Millionen Dollar (144,11 Mio. Euro) dotierten Vierjahresvertrag unterschreiben.

SN/APA (AFP)/GREGORY SHAMUS Kevin Durant hat einen neuen Verein