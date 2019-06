Durant fehlt Golden State auch in zweitem NBA-Finalspiel

Titelverteidiger Golden State Warriors muss auch im zweiten Spiel der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bei den Toronto Raptors auf Topstar Kevin Durant verzichten. Der 30-Jährige laboriert weiterhin an den Folgen einer am 8. Mai erlittenen Wadenverletzung und wird frühestens in Spiel drei zurückkehren, gab Warriors-Trainer Steve Kerr am Freitag bekannt.

