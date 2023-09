"Echt unglaublich": Salzburger Laurenc Grössig besiegt Doppler und Horst

Österreichs erfolgreichster Beachvolleyballer Clemens Doppler trat am Samstag in Baden von der Bühne ab. Bei seinem letzten Match stand Laurenc Grössig auf der anderen Seite des Netzes. Der Salzburger zog danach mit Jakob Reiter ins Halbfinale ein.

In der Zwischenrunde der Staatsmeisterschaften in Baden musste sich der knapp 43-jährige Doppler mit Partner Thomas Kunert gegen Jakob Reiter/Laurenc Grössig mit 1:2 (21:18, 13:21, 15:17) geschlagen geben. Am vergangenen Mittwoch hatte Ex-Vizeweltmeister Doppler bekannt gegeben, dass dies sein letztes nationales Turnier sein werde. Im Viertelfinale hätte ein Treffen mit Alexander Horst gewartet. Mit ihm hatte er 2017 in Wien das WM-Finale erreicht. Grössig sagte: "Es war ein Fight. Die beiden wollten sich nicht geschlagen geben, ohne alles gegeben zu haben."

Im Viertelfinale schafften Reiter/Grössig die große Überraschung gegen Mathias Seiser und Alexander Horst - mit einem Zweisatzsieg (21:19, 24:22) setzten sich der Salzburger und der Vorarlberger gegen die Interims-Paarung durch und spielen am Sonntag gegen Martin Ermacora/Philipp Waller um den Finaleinzug. "Seiser/Horst waren vermeintlich übermächtige Gegner, das kam uns zugute, weil wir keinen Druck hatten", erklärte Grössig. "Wir konnten in entscheidenden Situationen wichtige Breaks machen. Wenn uns vorher jemand gesagt hätte, dass wir gegen solche Kontrahenten gewinnen würden, hätten wir gesagt, das ist ein schöner Traum. Wir sind cool und locker geblieben. Echt unglaublich!"

Horsts etatmäßiger Partner Julian Hörl genießt nach der Geburt seiner Tochter noch eine Babypause.

Der für den Salzburger Verband spielende Florian Schnetzer und Partner Lorenz Petutschnig mussten sich in der Zwischenrunde gegen Kandolf/Grasserbauer in zwei Sätzen verabschieden.

Paul Pascariuc und Laurenz Leitner, die World-Tour-Sieger von Al Alamein in der Vorwoche, kamen in der Zwischenrunde in drei Sätzen über Nedetzky/Holzinger hinweg, ehe im Viertelfinale gegen die topgesetzten Seidl/Pristauz mit 0:2 (16:21,14:21) das Aus kam.