Eder/Hauser in Pokljuka Dritte in der Single-Mixed-Staffel

Das österreichische Duo Simon Eder/Lisa Hauser hat in Pokljuka in der Single-Mixed-Staffel Rang drei belegt. Besser als das ÖSV-Paar waren am Samstag nur die souveränen Franzosen Emilien Jacquelin/Anais Bescond (0 Strafrunden/5 Nachlader) und die estnischen Außenseiter Rene Zahkna/Regina Oja (0/3).

SN/APA (AFP/Archiv)/DON EMMERT Podiumsplatzierung für Simon Eder und Lisa Theresa Hauser