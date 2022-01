Egle in Winterberg nach starker Aufholjagd Dritte

Beim Rodel-Weltcup in Winterberg hat Madeleine Egle mit einer beeindruckenden Aufholjagd den fünften Podestplatz in diesem Winter eingesackt. Die Tirolerin, nur 17. nach dem ersten Lauf, musste am Sonntag nur den Deutschen Natalie Geisenberger und Julia Taubitz, die einen Heimsieg feierte, die Vorfahrt lassen. Egles Landsfrau Hannah Prock belegte den sechsten Platz.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Madeleine Egle war im zweiten Lauf die Schnellste (Archivbild)

Wie am Vortag bei den Männern gab es mehrere Stürze, allerdings nicht bei den ganz vorne klassierten Spitzenathletinnen. Für Egle ging es im zweiten Abschnitt bei sehr milden Temperaturen weit nach vorne. Mit der Laufbestzeit fing sie Teamkollegin Prock und noch 13 andere Konkurrentinnen ab, erst von der Halbzeit-Vierten Taubitz wurde sie erwischt. Lisa Schulte kam auf Platz 18, Selina Egle war nach einem Sturz im ersten Lauf chancenlos und wurde 25. Schon bei den Männern und im Doppelsitzer-Bewerb hatte es insgesamt vier ÖRV-Podestplätze in Winterberg gegeben. Um 12.50 Uhr steht noch eine Teamstaffel-Entscheidung am Programm.