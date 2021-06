Ehrung für die Champions von morgen

Optimale Vorbereitung für Sportkarrieren auf höchstem Niveau bietet das Raiffeisen Schulsportmodel Salzburg. Am Mittwoch wurden die erfolgreichsten Nachwuchsathleten geehrt.

Die Fußball-EURO und Olympia in Tokio beherrschen in diesem Sommer die sportlichen Schlagzeilen. Bei den nächsten oder übernächsten derartigen Großereignissen könnten sie schon die Protagonisten sein: Die Schützlinge des Salzburger Raiffeisen Schulsportmodells (SSM). Am Mittwoch wurden erfolgreiche Nachwuchssportler dieser Einrichtung geehrt.

Die Vorzeigesportler Florian Nüßle (Snooker), Felix Schnugg (Klettern), Lukas Ibertsberger (Fußball), Lena Raidel (Gewichtheben), Thomas Pfarrmaier (Eishockey), Noah Kallan (Kunstbahnrodeln), Luka Mladenovic (Schwimmen) und Erna Garibovic (Volleyball) haben trotz ihres jungen Alters schon klare Vorstellungen von ihrer Zukunft. Unisono betonten sie, wie wertvoll das SSM für sie in ihrer sportlichen Entwicklung ist: "Wenn ich zwei Wochen lang bei Nachwuchs-Länderspielen unterwegs bin, bekomme ich hier von der Schule jede Unterstützung", schildert etwa Ibertsberger. International unterwegs ist beispielsweise auch Noah Kallan: "Von Oktober bis März sind wir überall in der Welt bei Wettkämpfen. Da braucht es das Entgegenkommen der Schule." Sogar zur EM der Allgemeinen Klasse schaffte es Schwimmer Luka Mladenovic vor kurzem. Lena Raidel wird im August die Nachwuchs-EM in Polen in Angriff nehmen.

SSM-Geschäftsführer Thomas Wörz skizzierte, wie wichtig der stetige Ausbau des Angebots ist. Die österreichweit und international vorbildliche Institution habe sich bei der Anzahl der Schulstandorte in wenigen Jahren vervierfacht. Um die führende Rolle des SSM auch in Zukunft zu wahren, sei es notwendig, Bundes-Stützpunkte für bestimmte Sportarten in Salzburg zu etablieren. Ein Schritt in diese Richtung wurde beim olympischen Trampolinspringen schon mit der Aufnahme von Sara Hekele ins SSM-Team gesetzt. Sie ist eine von 15 Teilnehmerinnen des ersten Gender-Trainee-Jahrganges für mehr Frauen in Sportberufen.

"Das SSM beweist, dass sich sportlicher und schulischer Erfolg sehr gut vereinen lassen", sagte Stefan Schnöll, der auch Präsident des SSM ist. "Nachwuchstalente bekommen hier die einzigartige Möglichkeit, sich auf höchstem Niveau auf eine professionelle Karriere vorzubereiten. Gleichzeitig wird eine reguläre Ausbildung absolviert. Die laufenden Erfolge der Athletinnen und Athleten zeigen, auf welch hohem Niveau und wie erfolgreich gearbeitet wird. Das SSM ist österreichweit und auch im internationalen Vergleich ein Vorzeigemodell."