Ein Club im Stress: Wie man vier Spiele in 24 Stunden schafft

Die Volleyballteams der PSVBG Salzburg haben ein anspruchsvolles Wochenende an vier Schauplätzen in Liga und Cup vor sich.

Ein Wochenende wie kein anderes steht den Volleyballteams der PSVBG Salzburg bevor: Vier Spiele, vier Schauplätze, rund 1000 Buskilometer. Weil sowohl Damen als auch Herren in Meisterschaft und Cup engagiert sind, müssen innerhalb von 24 Stunden gleich vier Spiele absolviert werden. Für den Amateurclub stellt das eine logistische Herausforderung der Sonderklasse dar. So wird das Wochenende ablaufen:



Schauplatz Klagenfurt. Mit dem Ligamatch bei den Wildcats beginnt am Samstagabend das Doppelwochenende für die Salzburger Frauen. Weil Erna Garibovic nach einer Knieverletzung ausfällt, macht nur ein zehnköpfiger Minikader die Reise mit. Mit bislang fünf Siegen in sechs Partien sind die Kärntnerinnen klare Favoritinnen. Anschließend reist der Tross gleich weiter nach Graz.



Schauplatz Graz. Gut ausgeruht wollen Anastasiia Tyshchenko und Co. im Cup-Viertelfinale am Sonntag auftreten. Es wartet UVC Graz, erst in der Vorwoche in der Liga 3:1-Sieger gegen die PSVBG. "Es wird eine sehr schwere Herausforderung gegen beide Gegner", sagt Trainer Uli Sernow. "Wir werden alles unternehmen, um in beiden Spielen eine Topleistung zu zeigen. Alle Spielerinnen sind nach dem Heimsieg gegen Eisenerz letzten Sonntag voll motiviert, um eine sehr gute Teamleistung zu zeigen."



Schauplatz Waidhofen/Ybbs. Die Männer besteigen ebenfalls schon Samstagnachmittag den Bus in Richtung Osten. Bei Waidhofen/Ybbs will das Team von Trainerin Ingrida Schweiger den dritten Platz verteidigen, die Niederösterreicher dürften auf Augenhöhe sein.



Schauplatz Rif. Den Leckerbissen gibt es für die Herren am Sonntag, um 15.30 Uhr empfangen sie im Cup Erstliga-Tabellenführer TSV Hartberg. "Das Selbstvertrauen bei uns ist groß nach den jüngsten Siegen", sagt Kapitän Carlo Mosel. Schon beim Achtelfinalsieg gegen Weiz zeigte sich, dass im Cup viel möglich ist. Trainerin Ingrida Schweiger erklärt: "Alle Spieler freuen sich auf dieses Spiel gegen einen Gegner, der momentan das Niveau der Austrian Volley League mitbestimmt. Da wollen wir in nächster Zukunft hin. Nun können wir uns in einem direkten Vergleich messen."