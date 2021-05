Ein Fall für zwei: Innerhofers liefen im Doppelpack zu Rekorden

Die Landesmeisterschaft über 10.000 Meter brachte wie erwartet ein Duell zwischen Hans-Peter und Manuel Innerhofer - allerdings mit einem überraschenden Ausgang.

Hans-Peter war zuletzt mehr auf Berglauf fokussiert gewesen. Daher kam eher unerwartet, dass er im Sportzentrum Nord in Salzburg in 29:47 Minuten im Sprint die Nase vorn hatte. Favorit Manuel finishte in 29:48. Für die Zwillingsbrüder vom LC Oberpinzgau waren es neue persönliche Bestleistungen.

Bei den Frauen siegte Therese Wagenleitner (ASV Salzburg) in 42:26 Minuten.