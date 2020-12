Ein Fest mit sieben Sportlegenden

Mit dem Start der Leonidas-Sportlerwahl der SN am 9. Jänner 2021 beginnt für die prominenteste Jury des Landes wieder die Zeit des Beobachtens. Aber wie verbringen die Sportlegenden in Coronazeiten Weihnachten 2020?

Otto Konrad (Tormann-Legende):

Wir haben den 23. Dezember als Corona-Testtag genützt, um drei Tage zu den Schwiegereltern nach Graz fahren zu können. Am Heiligen Abend freuen wir uns schon auf den kulinarischen Klassiker und es wird hoffentlich ein Festtag wie immer: Wir werden ein Käse-Fondue essen. Am nächsten Tag wird Zander serviert - alles in der Hoffnung, dass wir nicht zu viel zunehmen (lacht), bisher hält sich das Gewichtsplus in Grenzen. Am Weihnachtsabend wird bei uns immer viel ...