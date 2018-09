Ein Flüchtling aus Syrien bei der Rad-WM

Eine Viertelstunde länger als der Sieger brauchte Ahmad Badreddi Wais von Rattenberg nach Innsbruck. Aber was ist eine Viertelstunde, wenn man ein neues Leben bekommt?

Mit 15:30 Minuten Rückstand auf Sieger Rohan Dennis belegte der 27-Jährige Ahmad Badreddi Wais Platz 53 beim Einzelzeitfahren der Rad-Weltmeisterschaft. "Mit war schon klar, dass ich da nicht mithalten kann mit Dennis, Dumoulin und vielen anderen", sagt er mit einem Lächeln im Ziel. Zufrieden war er nach den 52,5 Kilometern trotzdem. Unter den 61 Startern fiel er sportlich vielleicht nicht auf. In seiner Lebensgeschichte geht es aber nicht nur um schnelles Radfahren. Es geht um Krieg. Um Flucht. Und es geht darum, wie man eine neue Heimat findet, indem man tut, was man liebt.

Ahmad Badreddi Wais startet bei der Rad-WM in Innsbruck für Syrien. Und da ist er freilich der einzige bei dieser WM - wie er schon der einzger Syrer war, der vergangenes Jahr bei der WM in Bergen am Start war. So bekommt das Gespräch in der sonst dem Sport und der Ergebnisanalyse vorbehaltenen Mixed Zone beim Zieleinlauf in der Tiroler Idylle unter der Nordkette in Innsbruck auch einen eigenartigen Schatten von Vertreibung und Krieg.

Er ist gerne in der Schweiz, erzählt Wais. Dorthin hatte ihn seine Flucht aus dem Krieg geführt - und er fährt gerne und erfolgreich Rad. Die Bilder, die täglich aus seiner Heimat auftauchen, besorgen ihn naturgemäß. "Ich hoffe, dass es bald vorbei ist", sagt er. Und er hoffe auch, "dass die Österreicher irgendwann einmal nach Syrien kommen und auch dort an Rad-Weltmeisterschaften teilnehmen können."

Eine lange Flucht ohne Ziel

2014 war er aus dem belagerten Aleppo geflohen. Lange war er unterwegs. Mit dem Auto. Mit dem Schiff. Mit dem Flugzeug. Türkei. Griechenland. Schließich Schweiz. Als er in Syrien aufgebrochen war, wusste er nicht, wo er landen würde. Dass er in einem Land voller Radbegeisterung und mit einer großen Tradition an erfolgreichen Radprofis ankommen würde, war nicht klar. Jedenfalls stieg er nach einiger Zeit in der Schweiz wieder auf das Rennrad, um "Wettkämpfe zu fahren". Er lernte bei einer Ausfahrt Louis Flepp kennen, einen Ultraradfahrer und ehemals in der Reisebranche tätig. Flepp kannte Aleppo und er kennt sich beim Radfahren aus. Wais war im Rennen.

Radgefahren war er nämlich auch schon in Syrien. Und er war erfolgreich. Er startete bei arabischen Meisterschaften. Vor seiner Flucht war er unter andren vierter der nationalen Meisterschaften. "Bei Rennen im arabischen Raum lernte ich auch Schweizer kennen", sagt er. Und rein zufällig traf er einen davon auch einmal bei einer Ausfahrt am Zürichsee. Überbewerten will er das nicht, aber es ist schön, wie der Radsport Verbindung zwischen Menschen herstellt".

Eine schicksalhafte Begegnung

Auch eine andere Verbindung stellte in seinem Leben der Radsport her. Beim Flug zur WM nach Bergen im vergangenen Jahr, wo er erstmals für Syrien am Start war und den 60. Platz belegt hatte, lernte er Marlen Reusser kennen, die mittlerweile seine Freundin ist und ihn beim Einzelzeitfahren auch betreute. Auch sie ist Radsportlerin. Bei der WM in Innsbruck belegte sie im Einzelzeitfahren der Frauen Rang 17. Die beiden haben auch denselben Trainer. Eine direkte Unterstützung des Schweizer Verbandes gibt es zwar nicht für Wais, aber "man hilft sich schon".

Auf der anspruchsvollen Strecke in Tirol fühlte er sich wohl. "Es ist hier ja ein bisschen wie in der Schweiz", sagt er. Die Strecke habe ihn sehr gefordert. Zuerst überlegte er, ob er von Beginn an voll fahren sollte. Doch der Gnadenwald hinter Fritzens, eine fünf Kilometer lange Steigung als Schlüsselstelle des Rennens, habe ihm doch Respekt eingeflößt, "Ich habe mir gesagt: Hab Geduld bis zum Berg." Es ist aber nicht nur die Stecke, die ihn an die Schweiz erinnere, wo er am Zürichsee lebt und trainiert, "sondern auch die freundlichen Menschen und die Sprache".