Ein Herz für heimliche Helden im Olympiastadion

Er taucht in der Ergebnisliste auf keinem Spitzenplatz auf, doch für viele Zuschauer der Leichtathletik-EM im Münchner Olympiastadion war Nahuel Carabaña der Held des Tages: Nach dem Sturz des führenden Axel Vang Christensen im Vorlauf des 3000-m-Hindernislaufs drehte der Andorraner um und ging zurück, um dem Dänen aufzuhelfen. Der musste allerdings aufgeben. "Er hätte sich schwerer verletzt haben können", schilderte der 22-Jährige seine Beweggründe für die Hilfsaktion. Er selbst habe keine gute Form im Lauf gehabt, da habe er sich gedacht, dass er dem Mitstreiter auch helfen könne. Vom Münchner Publikum gab es für den auch deshalb abgeschlagenen Mann aus Andorra Ovationen auf der Schlussrunde.

Eine heimliche Heldin ist auch Diskuswerferin Jade Lally aus Großbritannien. Sie schaffte am Montag als Sechste ihrer Gruppe mit 57,68 Metern die Qualifikation fürs Finale. Die 35-jährige britische Rekordhalterin hat im Vorfeld der EM mit einem Spendenaufruf für Aufsehen gesorgt. Obwohl sie zur Weltklasse zählt, fehlten ihr 2000 Pfund (2375 Euro) zur Finanzierung einer Reise zu einem Testwettkampf nach Portugal. Die Mutter einer dreijährigen Tochter lebt bei ihrem Partner in Australien und muss neben ihrer Sportkarriere in Nebenjobs arbeiten, um über die Runden zu kommen. Innerhalb weniger Tage spendeten Fans 9715 Pfund, das Vierfache des Zielbetrags.