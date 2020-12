Ein Marathonmann wird neuer Präsident des Salzburger Leichtathletikverbands

Der Salzburger Leichtathletikverband (SLV) bekommt ab Anfang 2021 einen neuen Präsidenten. Der Jurist Ferdinand Gugenberger übernimmt das Amt von Dietmar Kurz.

Der bald 64-jährige Ferdinand Gugenberger übernimmt nach fünf Jahren als Vizepräsident das Amt von Dietmar Kurz, der aber dem Präsidium noch ein Jahr erhalten bleibt. Der ehemalige Puma-Manager Martyn Bowen wird als Vizepräsident wieder im Vorstand vertreten sein. Kimbie Humer-Vogl bleibt ebenfalls in dieser Funktion.



"Damit ist auf jeden Fall Kontinuität in der Führung des Fachverbandes gewährleistet. Wir sind im gesamten Vorstand sehr gut aufgestellt", zeigt sich Gugenberger zufrieden. "Auch das Trainerteam mit Richard Marschal an der Spitze ist hoch motiviert und macht einen tollen Job."



Mit Olympiateilnehmer Peter Herzog hat der SLV einen Marathonläufer als aktuelles Aushängeschild - dazu passend ist auch der neue Mann an der Verbandsspitze ein Langstreckenspezialist. Gugenberger ist seit gut einem Jahr in Pension und war zuvor erfolgreich in der Versicherungswirtschaft tätig, zuletzt 26 Jahre durchgehend als Vorstand oder Geschäftsführer. Er ist Langzeitobmann des LAC Salzburg, zweifacher österreichischer Juristenmeister im Halbmarathon und selber noch aktiver (Marathon)-Läufer. Heuer war sein 35. Marathon geplant, dieses Vorhaben musste er coronabedingt auf 2021 verschieben.

Salzburgs Leichtathletik ist derzeit nicht unbedingt mit einer großen Zahl an Topsportlern an der Spitze gesegnet. Neben Ausnahmeerscheinung Herzog zeigten österreichweit nur zwei Dauerbrenner im Karriereherbst, Michaela Egger (Dreisprung) und Matthias Kaserer (Speerwurf), als Titelsammler auf. Hürden-Routinier Steffi Bendrat und Weitsprungtalent Inge Grünwald trainieren im Ausland.

Die Hoffnungen ruhen auf dem Nachwuchs: "Small wins, big gains" lautet daher die Devise. Step by step wird aus der vorhandenen Kaderdichte ab der U16 die Performance der einzelnen Athletinnen und Athleten verbessert. Dazu werden schwerpunktmäßig Spezialtrainer aus dem In- und Ausland eingeladen. Ebenso sollen Spitzenathlet/innen bei gemeinsamen, vereinsübergreifenden Trainings mit dem Nachwuchs die Motivation der Jüngeren weiter steigern. Auch die Fortbildung der Betreuer und der Aktiven in den Bereichen Prävention, Regeneration, mentaler Stärke und Ernährung sind wichtige Ziele der Verbandsspitze. "Und nicht zuletzt sehen wir uns als Anlauf- und Servicestelle für unsere Mitgliedsvereine", betonte Gugenberger.